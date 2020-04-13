‘Biyolojik ajanlara karşı plan şart’

“Ülkeler, biyolojik doğal virüsler ile artık daha çok uğraşacak” diyen Yıldız şu tespitlerde bulundu: “Biyolojik ajanların silah olarak kullanılmasına yönelik Türkiye’nin acilen eylem planı oluşturması şart. Kovid-19’un genetik yapısına müdahale edilseydi biyolojik silah haline gelen hastalıkla nasıl mücadele edecektik? Veteriner hekimler bu nedenle önemli. Onlar hayvan ve insana etki yapan yüzlerce zoonotik hastalığa yönelik eğitim alıyorlar. Virüsler biyolojik silahın malzemesidir artık, yaşadığımız yüzyıl biyolojik savaşların yılıdır.”



‘Veterinerlik fakülteleri savunmanın bir parçası’



Prof. Dr. Gültekin Yıldız, viroloji kürsüsünün sadece veteriner fakültelerinde olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Viroloji, virüs bilimidir. Koronavirüsle mücadelede ve ‘Biyo Milli Güvenlik/Biyo Milli Emniyet’te veteriner hekimlere yeni bir yol açmalıyız. Bu fakülteleri savunma sanayimizin bir parçası gibi düşünmeliyiz. Hannover Veteriner Üniversitesi gibi yapılanmanın zamanı gelmiştir. Aynı örneği Viyana Veteriner Üniversitesi’nde de görebiliyoruz. Burada tüm hekimler (veteriner ve tıp) işbirliği halinde çalışmalarını sürdürmektedir.”