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16.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Biyolojik çeşitliliğe zarar verene 73 bin TL ceza

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlar için belirlenen koruma, kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları arttı.

Biyolojik çeşitliliğe zarar verene 73 bin TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, sulak alanlar için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit, tehlike altında olanlara veya nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasına aykırı davrananlara 73 bin 747 lira idari para cezası verilecek.

Sulak alanları doldurup kurutarak arazi kazanmaya çalışanlar ise 368 bin 789 lira ceza ödeyecek. 

Konya'da feci kazaKonya'ın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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