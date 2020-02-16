Biyolojik çeşitliliğe zarar verene 73 bin TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, sulak alanlar için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit, tehlike altında olanlara veya nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasına aykırı davrananlara 73 bin 747 lira idari para cezası verilecek.

Sulak alanları doldurup kurutarak arazi kazanmaya çalışanlar ise 368 bin 789 lira ceza ödeyecek.