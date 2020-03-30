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30.03.2020 - 23:15 |

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağıyor.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek yağıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kampanyaya desteğini açıklayan isimler...

TOBB

Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz." açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP

TBMM Başkanı Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı

MHP BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum."

SARAÇ VE YÖK ÜYELERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.
 
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 maaşını bağışladı.



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