MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bodrum’a turistler değil ördekler akın etti
ABONE OL
06.04.2020 - 11:33 | | İHA

Bodrum’a turistler değil ördekler akın etti

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Bodrum’a bu sefer turist değil binlerce ördek akın etti. Kumbahçe sahili açıklarında görüntülenen ördek sürüsü denizin tadını doyasıya çıkardı.

Bodrum’a turistler değil ördekler akın etti

Korona virüsü nedeniyle denizde ve sahilde insanlar olmayınca binlerce ördek Kumbahçe sahiline akın etti. Binlerce turistin uğrak yeri olan lüks teknelerin boy gösterdiği Kumbahçe sahili ördek sürüsünü ağırladı. Ege’nin mavi sularında ilerleyen ördek sürüsü renkli görüntüler oluşturdu.

DENİZİN KEYFİNİ DOYASIYA ÇIKARDILAR

Korona virüs nedeniyle insanlar evlerine kapanmaya başlayınca doğadaki yaban hayvanları da kentlerde daha çok görülmeye başladı. Kumbahçe sahili açıklarına binlerce ördek akın etti. İnsanların sahilde olmamasını fırsat bilen ördek sürüsünün kıyıya yakın yüzmeleri dikkatlerden kaçmadı. Adeta dans eder gibi dalgaların üzerinde süzülen ördekleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa sahile bu kadar yakın bir mesafeden yüzen ördekler Ege’nin mavi sularının tadını doyasıya çıkardı.
Bodrumlu turizmci ve amatör fotoğrafçı Orhan Kavala, deniz üzerindeki binlerce ördeği evinden görüntüledi. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Orhan Kavala, “İnsanoğlu ortalıktan çekilince doğa kendine geliyor. Doğanın asıl sahipleri bu durumdan pek de memnun görünüyor” ifadesini kullandı.

Ördekler uzun bir süre denizde vakit geçirdikten sonra gözlerden kayboldu.

Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Boşanmak için başvuranların sayısı 4 kat arttı

Boşanmak için başvuranların sayısı 4 kat arttı

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

4 yıl önce kızını kaybeden acılı baba, otomobilinde intihar etti!

4 yıl önce kızını kaybeden acılı baba, otomobilinde intihar etti!

Sıradaki Haber