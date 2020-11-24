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24.11.2020 - 22:46 | | DHA

Bodrum'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası yapan lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 06.30  sıralarında Bodrum ilçesi Görecek Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kaçak göçmenin bulunduğu yeri tespit etti.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından göçmenler kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

Bodrumda 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

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