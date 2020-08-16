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16.08.2020 - 19:12 | | DHA

Bodrum'da 36 saatlik su kesintisi: Vatandaşlar tepki gösterdi

Bodrum isale hattındaki patlama nedeniyle 36 saat su verilemeyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bodrum'da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle suların kesilmesinin önüne bir türlü geçilmediğini söyleyen emekli bankacı Mustafa Can (53), "Havalar sıcak. Pandemi dönemindeyiz. Temizlik ve hijyen önemli. Ancak sularımız akmıyor. Belediye yetkilerinden bir an önce acil çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Turgutreis Mahallesi'nde restoran işleten Tevfik Önal (47) da "Bodrum Yarımadası'nda su kesilir mi? Esnaf olarak, susuzluktan iş yapamıyoruz. Damacanalarla su taşımaktan bıktık artık. Havalar sıcak, ter içinde kalıyoruz. Eve gideceğiz, duş alacağız ama sular akmıyor. Pandemi döneminde bu olacak iş mi? Bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bodrumda 36 saatlik su kesintisi: Vatandaşlar tepki gösterdi

Döner ustası Onur Kaval (35) da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle özellikle temmuz - ağustos gibi yaz aylarında yaşanan bu su kesintilerinden bıktıklarını belirtip, "Bu Bodrum'a yakışmayan bir durum. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun o anları paylaştı: Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi severİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın down sendromlu bir vatandaşla yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Altun yaptığı paylaşımda, "Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever." ifadelerini kullandı.
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