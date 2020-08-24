Bodrum'da denizin altındaki görüntü çok konuşulmuştu! Kaldırıldı

Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Belediyesi'nin yürüttüğü 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında denizde dalgıçlarla birtakım kontrollerde bulundu. Bodrum ve komşu Milas ilçesinde keşif dalışları yapıldı. Bodrum, Pina Yarımadası'ndaki, bir otelin sahildeki ince kumların dalgalarla beraber denize geri gitmemesi için denizin dibine duvarlar örüldüğü tespit edildi. Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli uzman kişiler oluşan ekip, duvarı 20 Ağustos'ta yerinde inceleyip, tespit etti. Tespitlerin otele tutanak tutan ekipler, duvarların bir an önce kaldırılmasını istedi. Ancak, otel yetkilileri duvarı kaldırmadı. Bunun üzerine dün plajda denize giren tatilcilerin ayrılmasının ardından harekete geçen Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dalgıçlarla su altındaki beton duvar blokları bağlayıp, vinçle sudan çıkardı. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu 2 metre uzunluk, 1 metre genişlik ve 2.5 ton ağırlığında 100 beton blok sudan çıkarıldı.