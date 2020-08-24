MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bodrum'da denizin altındaki görüntü çok konuşulmuştu! Kaldırıldı
ABONE OL
24.08.2020 - 20:45 | | DHA

Bodrum'da denizin altındaki görüntü çok konuşulmuştu! Kaldırıldı

Bodrum'da, dalgıçların denizde yaptığı kontroller sırasında çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine örüldüğü belirlenen duvarlar kaldırıldı. 100 beton blok, vinçle sudan çıkarıldı.

Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Belediyesi'nin yürüttüğü 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında denizde dalgıçlarla birtakım kontrollerde bulundu. Bodrum ve komşu Milas ilçesinde keşif dalışları yapıldı. Bodrum, Pina Yarımadası'ndaki, bir otelin sahildeki ince kumların dalgalarla beraber denize geri gitmemesi için denizin dibine duvarlar örüldüğü tespit edildi. Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.  

Bodrumda denizin altındaki görüntü çok konuşulmuştu Kaldırıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli uzman kişiler oluşan ekip, duvarı 20 Ağustos'ta yerinde inceleyip, tespit etti. Tespitlerin otele tutanak tutan ekipler, duvarların bir an önce kaldırılmasını istedi. Ancak, otel yetkilileri duvarı kaldırmadı. Bunun üzerine dün plajda denize giren tatilcilerin ayrılmasının ardından harekete geçen Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dalgıçlarla su altındaki beton duvar blokları bağlayıp, vinçle sudan çıkardı. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu 2 metre uzunluk, 1 metre genişlik ve 2.5 ton ağırlığında 100 beton blok sudan çıkarıldı.

Bodrumda denizin altındaki görüntü çok konuşulmuştu Kaldırıldı

 

 

 

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Navtex tepkisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Navtex ilanı) Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Corona virüste vaka sayısı açıklandı! Bakan Fahrettin Koca rakamları paylaştı ve...

Son dakika... Corona virüste vaka sayısı açıklandı! Bakan Fahrettin Koca rakamları paylaştı ve...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

24 Ağustos Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

24 Ağustos Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sıradaki Haber