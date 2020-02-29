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29.02.2020 - 16:11 | | DHA

Bodrum'da göçmenlere fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu sabah başlayan fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkisini artırmasıyla deniz üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, deniz yolu yerine Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettikleri öğrenildi.

Bodrum'da göçmenlere fırtına engeli

Bodrum'da, bu sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı felç etti. Avrupa’ya gitmeyen isteyen göçmenlere Türkiye’nin müdahale etmeyeceği haberleri üzerine gözler Ege sahillerine çevrildi. 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedeninin bulunduğu Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili başta olmak üzere kıyı kenarlarında fırtına nedeniyle hareketlik yaşanmadı.

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, fırtına engeli nedeniyle deniz yolu yerine Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettikleri öğrenildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan meteoroloji, "Rüzgarın, Marmara'nın Doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

 

Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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