Bodrum'da kafatasÄ± bulunan alanda arama yapÄ±ldÄ±

Bodrum Ä°Ã§meler mevkisine, polis, jandarma, AFAD ve MuÄŸla 911 Arama ve Kurtarma DerneÄŸi ekipleri geldi.ÂKafatasÄ± bulunan kiÅŸiye ait baÅŸka bir parÃ§a bulmak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, iz takip kÃ¶pekleri de yer aldÄ±.

GeniÅŸ bir alanda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, gruplar halinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

YaklaÅŸÄ±k 4 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmada, herhangi bir bulguya rastlanmadÄ±.

Bodrum'da bir tersanenin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan 16 Temmuz'da, iÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼nde bulunan kafatasÄ±nÄ±n 2019'un aralÄ±k ayÄ±nda Ä°Ã§meler mevkisinde kayÄ±p baÅŸvurusu yapÄ±lan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduÄŸu belirlenmiÅŸ, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 zanlÄ±dan 1'i tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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