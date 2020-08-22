MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı
ABONE OL
22.08.2020 - 15:16 | | DHA

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletme süresiz mühürlenirken, 2 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı

Bodrum'da, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, geçen 01 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında 13 bin 311 iş yeri, 311 tekne denetlendi. İçişleri Bakanlığı'nca belirlenen günlerde ilçe genelinde yapılan denetimlere Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişiden oluşan 14 ekip, Jandarma Komutanlığı'nca 57 kişiden oluşan 13 ekip, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nca 12 kişiden oluşan 4 ekip katıldı. Koronaviras tedbirlerine uymadıkları belirlenen işletme ve teknelere toplam 692 bin TL para cezası kesildiği bildirildi. Bu denetimlerin geçen 5 Ağustos'ta Gümbet Mahallesi'nde yapılan bölümünde, sosyal mesafeye uyulmadığı, maske takılmadığı, kapasitenin üzerinde müşteri alındığı, izin verilen sürenin dışında müzik yayını yapma ve ruhsatlarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle, toplam 10 bar ve gece kulübü süresiz kapatılıp, mühürlendi.

Dün, ünlü eğlence mekanı restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin hijyen, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi Covid-19 tedbirlerine ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen ve yapılan uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden işletmelerin faaliyeti 4 gün süreyle durduruldu. Denetimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

Ordu'da hava karardı, hortum çıktıOrdu'da bugün etkili olan sağanakta Karadeniz açıklarında çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercihleri açıklandı mı 2020? ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri açıklandı mı 2020? ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

HES kodu al | ÖSYM sınav için HES kodu al SMS, uygulama, e-devlet

HES kodu al | ÖSYM sınav için HES kodu al SMS, uygulama, e-devlet

Sıradaki Haber