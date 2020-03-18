Bodrum'da park halindeki 2 otobüs yandı

Gümbet Mahallesi Severcan Caddesi'ndeki park alanında duran plakaları sökülmüş 2 otobüste, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede gelerek hızla büyüyen alevlere müdahale etti.

Zaman zaman patlamaların da yaşanması üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibi de önlem amacıyla hazır tutuldu.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla alevleri söndürürken, her iki otobüs de tamamen yandı. Otobüslerin bir tur şirketine ait olduğu, trafikten çekilmeleri nedeniyle uzun süredir park alanında terk edilmiş halde durdukları öğrenildi.