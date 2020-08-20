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20.08.2020 - 19:39 | | AA

Bodrum'da su borusu patladı, denizin rengi değişti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşananpatlama sonrası yolda hasar oluştu.

Akyarlar Mahallesi'nde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Bölgedeki yolda çukur açılırken, tazyikli su, çevredeki bazı işletmelerde ufak çapta hasara yol açtı. Çevredeki iş yerlerinin önünden geçen sular sahilden denize ulaşırken, denizin rengi kahverengiye döndü.

Bodrumda su borusu patladı, denizin rengi değişti



Bazı vatandaşlar patlamanın ardından yaşananları cep telefonu kameralarına da kaydetti. Vatandaşlar, sıklıkla yaşanan patlamalara tepki gösterdi.

Belediye ekipleri bölgede, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

 

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