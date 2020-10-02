Bodrum'da tatilcileri şoke eden olay! Erkeklerden oluşan grup polisi alarma geçirdi

Bodrum'da Haremtan Koyu'na sabah saatlerinde gelen erkeklerden oluşan bir grup, iddiaya göre, akşama kadar çıplak halde yüzüp eşcinsel ilişkiye girdi. Tatilcilerin şikayeti üzerine polis bölgeye giderek iki kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk Ceza Kanununda "Hayasızca Hareketler Suçu" olarak tanımlanan ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunan eylemlerle ilgili olarak bölgeyi mercek altına alacağı öğrenildi.