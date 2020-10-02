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02.10.2020 - 13:54 | | İHA

Bodrum'da tatilcileri şoke eden olay! Erkeklerden oluşan grup polisi alarma geçirdi

Muğla Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nda erkeklerden oluşan bir grubun çıplak olarak denize girip eşcinsel ilişkiye girdiği iddiası, polisi harekete geçirdi. Tatilcilerin şikayeti üzerine polis, iki kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da tatilcileri şoke eden olay! Erkeklerden oluşan grup polisi alarma geçirdi

Bodrum'da Haremtan Koyu'na sabah saatlerinde gelen erkeklerden oluşan bir grup, iddiaya göre, akşama kadar çıplak halde yüzüp eşcinsel ilişkiye girdi. Tatilcilerin şikayeti üzerine polis bölgeye giderek iki kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk Ceza Kanununda "Hayasızca Hareketler Suçu" olarak tanımlanan ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunan eylemlerle ilgili olarak bölgeyi mercek altına alacağı öğrenildi.

6 yaşındaki çocuğun eline dolu silahı verdiSultangazi'de, bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.
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