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12.10.2020 - 15:15 | | AA

Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda Turgutreis Mahallesi'ndeki iki evde arama yaptı.

Armada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler E.A. ile A.B, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

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