Bodrum'daki ünlü işletmede maske kavgası! Yumruklar havada uçuştu

Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Maçakızı’nda iddiaya göre maske mesafe kuralı nedeniyle kavga çıktı. Göltürkbükü sahilinde bulunan işletmede deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıda bulunuldu. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren 2 kişiyi ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum’un en pahalı mekanlarından bir olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
ABD polisinden orantısız güç!Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, sular durulmuyor. Bu kez korkunç haber Wisconsin eyaletinden geldi. Polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...