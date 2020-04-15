Son dakika... Boğaz'a atıksu deşarj eden gemiye 2.4 milyon lira ceza!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderdi.
Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede beklemeye alındı.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atıksu deşarjı yaptığı tespit edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Seaguardian" adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uyguladı.
Cezaevlerindeki tahliye ve izne çıkacak olan kişi sayısı belirlendiResmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.