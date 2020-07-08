Boğaz’da ‘tekne bar’ dönemi

Rezervasyon sistemi ve yüksek ücretlerle temin ettikleri müşterilerine, kiraladıkları teknelerde gece kulübü hizmeti veren işletmecilerin karşısına ise Hıfzısıhha Kanunları çıktı.



Boğaziçi’nde son bir ay içerisinde daha çok hafta sonları yoğunlaşan bu “tekne bar” ve “yüzen gece kulüpleri”nde, başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere birçok Hıfzısıhha kuralının ihlal edildiğini tespit eden İstanbul polisi, bu teknelere yönelik geçtiğimiz haftasonu Asayiş ve Deniz Şube ekipleriyle kapsamlı bir operasyon düzenledi. Deniz ve Asayiş polisi tarafından hafta sonu yapılan denetimlerde teknelerde müşteri olarak bulunan 55 kişiye “Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet” suçundan kişi başı 3 bin 180’er lira para cezası kesildi. Dört tekneye de işlem yapıldı.