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08.07.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Boğaz’da ‘tekne bar’ dönemi

İçişleri Bakanlığı’nca Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında yurt genelinde alınan önlemler kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatılan işletmeciler, Mayıs ayı sonu itibariyle kalkan deniz ulaşımı yasağını fırsata çevirerek kurdukları “tekne bar”larla düzenlerini devam ettirmeye çalışıyor.

Boğaz’da ‘tekne bar’ dönemi
FERİT ZENGİN İstanbul

Rezervasyon sistemi ve yüksek ücretlerle temin ettikleri müşterilerine, kiraladıkları teknelerde gece kulübü hizmeti veren işletmecilerin karşısına ise Hıfzısıhha Kanunları çıktı.

Boğaziçi’nde son bir ay içerisinde daha çok hafta sonları yoğunlaşan bu “tekne bar” ve “yüzen gece kulüpleri”nde, başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere birçok Hıfzısıhha kuralının ihlal edildiğini tespit eden İstanbul polisi, bu teknelere yönelik geçtiğimiz haftasonu Asayiş ve Deniz Şube ekipleriyle kapsamlı bir operasyon düzenledi. Deniz ve Asayiş polisi tarafından hafta sonu yapılan denetimlerde teknelerde müşteri olarak bulunan 55 kişiye “Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet” suçundan kişi başı 3 bin 180’er lira para cezası kesildi. Dört tekneye de işlem yapıldı.

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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