BoÄŸazÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ±n komÅŸularÄ± korku iÃ§inde

Olay, dÃ¼n saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, PalandÃ¶ken ilÃ§esi Abdurrahman Gazi Mahallesiâ€™nde bulunan site iÃ§indekiÂ 7'nci katÄ±ndaki 29 numaralÄ± dairede meydana geldi. YalnÄ±z yaÅŸayan annesi Melek Bulut'tanÂ (76) haber alamayan kÄ±zÄ±, komÅŸusunu arayarak yardÄ±m istedi. Bir sÃ¼re sonra kendisi de annesinin evine geldi. DoÄŸalgaz sayacÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki anahtar ile kapÄ±yÄ± aÃ§Ä±p iÃ§eri giren Bulut'un adÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen kÄ±zÄ±,Â annesini boÄŸazÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde buldu.



KAPIDA ZORLAMA YOK



Ä°hbar Ã¼zerine eve gelen polis ekipleri, kapÄ±da zorlama olmadÄ±ÄŸÄ± belirledi.Â YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±nda yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in adli tÄ±p morguna gÃ¶nderilirken, polis, geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.



KOMÅžULARI TEDÄ°GÄ°N



â€‹Emine Bulut'un komÅŸularÄ± ise, katil ya da katil zanlÄ±larÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce yakalanmasÄ±nÄ± isteyerek cinayetin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k korku yaÅŸamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â