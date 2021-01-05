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05.01.2021 - 10:13 | | AA

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 16 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 16'sı yakalandı.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 16 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişinin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.
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