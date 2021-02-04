Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Melih Bulu hayatı

Geçtiğimiz tarihlerde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Boğaziçi, Beykoz, Pamukkale, Antalya Bilim ile Çağ üniversiteleri olmak üzere 5 üniversitenin yeni rektörü belli oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun hayatı merak konusu oldu. Hem Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, hem Boğaziçi Üniversitesi'ni hedefleyen öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların bilgi almak istediği Prof. Dr. Melih Bulu'nun biyografisini haberimize ekledik. Melih Bulu kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce nerelerede çalıştı sorularını bir bir cevapladık. İşte Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu biyografisi...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MELİH BULU KİMDİR?

1970 yılında Kırıkkale'de doğdu. Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı (1992). Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi aldı.

Türk akademisyen, siyasetçi ve mevcut Boğaziçi Üniversitesi rektörü. Finans alanında doktorası bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır. İstanbul Şehir Üniversitesinde İşletme bölüm başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi kurucu rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi rektörü (2020) olarak görev yaptı. Ak Parti Sarıyer ilçe başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu. 2 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da savunma sanayinde zırhlı personel taşıyıcı üretimi yapan FMC-Nurol ve F-16 uçaklarının üretimini yapan Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Şirketi (TUSAŞ) firmalarında çalıştı. P&G firmasında fabrika müdürü olarak verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görev yaptı.[6] Ayrıca üretim ve hizmet sektöründe çeşitli firmalara strateji ve yönetim konusunda danışmanlık yaptı.

Bulu, 2002 yılında Ak Parti'nin İstanbul ili Sarıyer ilçe başkanlığını kurdu. AK Parti İl yönetiminde ekonomiden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için Ak Parti'den aday adayı oldu. 2015 yılı genel seçimlerinde ise AK Parti’den İstanbul 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

2003-2010 yılları arasında Boğaziçi ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde yarı zamanlı olarak İş Stratejisi ve Oyun Teorisi dersleri veren Bulu, 2009 yılından itibaren tam zamanlı akademisyen olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanı aldı. 2010-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2016-2019 yıllarında İstanbul'da İstinye Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak görev yaptı ve 2020'de Haliç Üniversitesi'nin rektörü olarak göreve başladı.

2004 yılında kurucularından olduğu Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) adlı sivil toplum kuruluşunun önce genel koordinatörlüğünü, 2017-2019 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve URAK çatısı altında Türkiye'nin sektörel ve şehir bazında rekabetçilik analizlerini yaptı. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan yeni açıklama

Prof. Dr. Bulu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olmak benim çok uzun süreden beri hayalimdi. Yıllar önce galiba 22 sene önce Siyaset Meydanı'nda Ali Kırca'ya ben zaten bunu ifade etmiştim. Bu dünyada şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, atanmasına yönelik tepkiler ve istifa çağrıları için ‘Boğaziçi’ni dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. O yüzden asla istifayı düşünmüyorum’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Prof. Melih Bulu, atanmasının ardından gelen tepkiler ve istifa çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada “asla istifa etmeyeceğini” söyledi. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in İstanbul’daki tanıtım toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulu, Boğaziçi Üniversitesi’nde demokratik sınırlara uyulduğu sürece insanların kendini ifade etme hakkı olduğunu belirtti. “Ben de buna sonuna kadar izin veren bir rektörüm” diyen Bulu, “Bununla birlikte başkalarının haklarını suistimal eden, onları zorlayan noktalara geldiği zaman da tabii ben de bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorum. Bu demokratik eleştiri kültürünü mutlaka korumamız lazım. Bu ülkemiz için de çok kıymetli, Boğaziçi için de çok kıymetli” diye konuştu.

‘Aşırıya götürdüler’

Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı grupların bu protesto kültürünü aşırıya götürdüklerini söyleyen Bulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evvelsi gün olan olaylarda rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların saat 21.00’e kadar dışarıya çıkmaları fiili olarak engellendi. Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen öğrenciler, başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Bu kapsamda da tabii ki uyarılmalarına rağmen abluka kalkmadığı için bununla ilgili bir tedbir alınma zorunluluğu doğdu. Dün akşam (çarşamba günü akşam) böyle bir şey olmadığı için yine öğrenciler demokratik olarak daha önce yaptıkları protestolarını yapmaya devam ettiler. O yüzden de bu protestonun sınırını iyi çizmemiz lazım.”

‘Rektörlük hayalimdi’

Bir gazetecinin “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusu üzerine Prof. Dr. Bulu şunları dedi: “Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör olmak, benim çok uzun süreden beri düşündüğüm bir hayalimdi. Belki görmüşsünüzdür, yıllar önce galiba 22 sene önce, Siyaset Meydanı’nda Ali Kırca’ya bunu ifade etmişim. Boğaziçi’nin paydaşlarıyla, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnafıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi’ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi Üniversitesi bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Boğaziçi’ni de ilk 100’e sokmak için elimden geleni yapacağım.”

Boğaziçi Üniversitesi’nde demokratik protesto kültürünün her zaman olduğunu, kendisinden önceki rektörün de benzer protestolarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Bulu, kendisinin de protestolarla karşı karşıya kaldığını ama buna çok saygı duyduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bakan olduğum sürece rektörümüzün odasına girişe izin vermeyeceğim” açıklamasının hatırlatılması üzerine Bulu şunları dedi:

“Kesinlikle öğrencilerimizin, hocalarımızın kendi düşüncelerini ifade etme özgürlüğü var. Şimdiye kadar da bunlarla ilgili en ufak bir karşı duruş göstermedim göstermeyi de düşünmüyorum. Çünkü demokrasinin, eleştirinin olmadığı yerde gelişme olmaz. Demokrasi uzlaşma kültürü gerektirir. ‘Ya benim dediğim olacak ya hiç’ mantığı, 1-0 mantığı doğru bir mantık değil. Sayın İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum çünkü 1-0 mantığı ile gelen bir protesto eylemi varsa, orada doğal olarak onun gerektiği bariyerlerin konulması gerekiyor.”

‘Aday kulüplerden biriydi’

Prof. Dr. Bulu, LGBTİ Kulübü’nün adaylık sürecinin sonlandırılmasına değinerek, “LGBT, Boğaziçi Üniversitesi’nin aday kulüplerinden biriydi. İki seneyi aşkın bir süredir de aday kulüptü. Normalde de üniversite 2 senede kulübün devamı ya da durdurulmasıyla ilgili karar verir. LGBT’de bu 2 sene geçmiştir. Üniversite yönetimi 2 sene geçmesine rağmen LGBT’nin resmi kulüp olmasına karar vermemiştir. Son olaylarda bu Kabe’yle ilgili provokasyon ve daha sonra da LGBT’nin odasında yapılan aramalarda, LGBT’yle ilgili yasa dışı yayınların da odada bulunması sebebiyle adaylık sürecinin sonlandırılması zorunluluğu oluşmuştur” dedi.

'Amaç Gezi benzeri eylem'

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasının ardından başlayan eylemler, siyasilerin de öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu eylemlerin profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum. Kadıköy’de polislerin aracını tekmeleyen kişiler var. Ayrıca gözaltına alınanların yarısından fazlası öğrenci değil. Bu iş rektör ataması falan değil, atamayı bahane ederek Gezi eylemlerine benzer eylemler düzenlemek. Gezi olaylarındaki eylemlere benzeyen bir noktaya taşımak, eylemleri sokaklara yaymak istedikleri kanaatindeyim. Üniversiteler ideolojik kavgaların arenası değil, bilimin ve araştırmanın merkezleridir.

‘Boğaziçi’ne destek teröre destektir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir. CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine ‘Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye’nin evlatları’ diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır. Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir. Boğaziçi Rektörü kayyım değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bilim insanımızdır. Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale gelecektir. Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır. Boğaziçi’nden bir Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 Temmuz’un bir türevi çıkamayacaktır.