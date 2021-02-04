04.02.2021 - 10:21 | | AA
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de gösteri yapan 51 kişi serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin İzmir'de izinsiz gösteri yapan gruptan gözaltına alınan 51 kişi, serbest bırakıldı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün akşamki izinsiz gösteride gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 51 kişi gözaltına alınmıştı.
'Annemin sevgilisi taciz etti' diyen Gizem Avcı'dan şok açıklamalarAnnesini 2 yıl önce ziyaret ettiği esnada tacize uğradığını iddia eden Gizem Avcı yaşadıklarını anlattı. Avcı, taciz sonrası annesiyle sevgilisinin arası bozulunca 2 kardeşiyle Antalya'ya yerleşti. Ancak dün kente gelen ve annesini Konya'ya dönmeye ikna eden İ.D., evdeki eşyaların toplanması sırasında Gizem Avcı ile kardeşini darbetti.