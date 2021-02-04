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04.02.2021 - 10:21 | | AA

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de gösteri yapan 51 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin İzmir'de izinsiz gösteri yapan gruptan gözaltına alınan 51 kişi, serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de gösteri yapan 51 kişi serbest bırakıldı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün akşamki izinsiz gösteride gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı. 

Şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 51 kişi gözaltına alınmıştı. 

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