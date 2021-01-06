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06.01.2021 - 07:00 | | İSTANBUL DHA, AA

Boğaziçi’nde 22 öğrenciye gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde önceki gün yapılan protestoya katıldıkları belirlenen 28 öğrenciye yönelik operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi’nde 22 öğrenciye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, önceki gün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde  “Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz” başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden “2911 sayılı Kanun’a muhalefet” ve  “görevli memura mukavemet” suçlarını işledikleri tespit edilen 4’ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 2’si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Yardımcı İsmail Çataklı da konuya ilişkin düzenlediği toplantıda “Gözaltına alınanlardan sadece 2’si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca aralarında MLKP terör örgütü dahil terör örgütleriyle ilgili kaydı bulunanlar da var” dedi.

 

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