Boğaziçi’nden Afrika’da yoksullukla mücadeleye destek

Konsorsiyumda 2021’de başlayacak projeyle Afrika’da yoksullukla mücadele konusunda çalışmalar sürdürülecek. Projede, Boğaziçi Üniversitesi’nden Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Mine Eder ve Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu, ADAPTED kısa adıyla ifade edilen ve “Yoksullukla Mücadele: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Yollar” başlığını taşıyan AB projesi kapsamında Almanya, Hollanda ve Fransa’dan üniversitelerin bulunduğu bir doktora programı başlatılacak. 15 doktora adayının kabul edileceği programda, yoksulluk dinamiklerinin anlaşılması için ülkeler ve partnerler arasında bilgi alışverişinin tesis edilmesi hedefleniyor.

Proje, Afrika’da Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan ve Sahra altı olarak ifade edilen bölgeyi kapsayacak. Projede araştırmacılar, bölgede yoksulluğun önüne geçilmesi için çeşitli modeller ve politika önerileri geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapacak.