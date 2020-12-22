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22.12.2020 - 10:25 | | AA

Bohçacı kılığında eve girdi, yatak odasından tabanca çaldı

Samsun'da bohçacı kılığında girdiği evden ruhsatlı tabancayı çalan kadın hırsız, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Bohçacı kılığında eve girdi, yatak odasından tabanca çaldı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Hanife G.(47), bohçacı kılığında girdiği evde ev sahibi kadını oyalayıp yatak odasından ruhsatlı tabancayı çaldı. Tabancanın çalındığını fark eden ev sahibi K.S.(68), jandarmaya şikayette bulundu. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada tabancayı Hanife G.'nin çaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Hanife G.'yi İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversitede ceset bulunduKonya’da Selçuk Üniversitesi'nin kampüsündeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. 60 yaşlarında olduğu sanılan kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlanılmazken, 1 hafta önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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