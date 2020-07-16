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16.07.2020 - 14:33 | | İHA

Bölge halkı panikte! Saldırıyorlar ve öldürücü zehre sahipler

Malatya’da kavurucu sıcakların yaşandığı günlerde bazı bölgelerde görülen yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Bölge halkı panikte! Saldırıyorlar ve öldürücü zehre sahipler

Malatya’nın Arguvan İlçesi Çevreli ve Güveçli bölgesinde, aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 3 metrelik yılan, vatandaşlar tarafından kürekle bölgedeki bir tarlaya bırakıldı. En çok suyun olduğu dere yataklarında olduğunu ve yılanların bu bölgelere geldiğini belirten vatandaşlar, “Bu dönem çiftleşme dönemidir. Normalde boz yılanların ısırma durumu yüksek. Saldırıyorlar ve bunların öldürücü zehri de var. Bunlar öldürebiliyor. Çiftleşme dönemi olduğu için toparlanıp sarılmış halde görülenler de var” ifadelerini kullandılar.

Kavurucu sıcakların yaşandığı Malatya’da bazı bölgelerde görülen yılanlar konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

 

 

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