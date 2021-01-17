Bolu - 21.8 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili

Bolu. Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Abant Gölü ise sıfırın altında 17.9 derece ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 17 dereceyle Ankara Çamkoru oldu.



Doğu’da göl dondu



Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu’da yüzeyi buzla kaplanan Muş’taki Kazan Gölü, Bitlis’teki Arin Gölü ile Van’daki Muradiye Şelales kar örtüsüyle güzel görüntüler ortaya çıkardı. Bitlis Adilcevaz’daki Arin Gölü, çocukların kızakla kaydığı bir alana dönüştü. Çevrede yaşayan çocukların buz tutan gölün üzerinde geçirdikleri eğlenceli anlar, renkli görüntüler oluşturdu.



Köy yolları kapandı



Erzurum, Kars, Erzincan ile Tunceli’de kar ve tipi nedeniyle 893 köy yolu kapandı. Erzurum’da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi, 509 köy yoluyla ulaşım kesildi. Erzincan’da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 189 köy yolunda ulaşım sağlanamadı. Kent merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 11, Çayırlı’da 9, İliç’te 22, Kemah’ta 50, Kemaliye’de 5, Otlukbeli’de 8, Refahiye’de 64, Tercan’da 19 ve Üzümlü ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli’de ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars’ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamadı. Ekipler yolları açmaya çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta da 388 köy yolu ulaşıma kapandı.









Avrupalı kayakçılar Kaçkarlar’da



Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinde bu yıl helikopterle kayak sporuna ara verilince, rota Türkiye’ye çevrildi.Rize’nin Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak. Kaçkarları tercih eden Avrupalı ilk kayakçı kafilesi bölgeye ulaştı. İki helikopterle alınarak zirvelere bırakılacak sporcular, yamaçlarda adrenalin dolu anlar yaşayacak. Sporcular ilk kayak heyecanı için bugün pistlere çıkacak. Her yıl 200 dolayında kayakçıyı ağırlayan Kaçkarlar için Avrupa ve Rusya’dan 350 sporcu rezervasyon yaptırdı.