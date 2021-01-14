14.01.2021 - 18:41 | | DHA
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürdü
Bolu Dağı'nda kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.
D- 100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalsa da ulaşımda aksama yaşanmadı.
Bölgede kar yağışının devam etmesi beklenirken, Karayolları ekipleri sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla yaraladıAntalya'da eşi Mesut K.'nin (30) bıçakla rehin alıp şiddet uyguladığı Duygu K. (30), fırsatını bulup ailesine mesaj atarak yardım istedi. Koşarak eve gelen baba Erdem Ç. (55), binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı. Erdem Ç., elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı. Polise teslim olan Erdem Ç., "Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" dedi.