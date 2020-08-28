Bolu'da 296 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu bir otomobil ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağını tespit etti. Polis, şüpheli otomobili durdurup, bagaj kısmında arama yaptı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İsyanı gözlerine yansıdı! 'Kesinlikle istemiyorum'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Remzi Özbay (54), "Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.