Bolu'da 296 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu bir otomobil ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağını tespit etti. Polis, şüpheli otomobili durdurup, bagaj kısmında arama yaptı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.