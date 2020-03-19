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19.03.2020 - 17:14 | | DHA

Bolu’da dayısını döverek öldüren şahıs tutuklandı

Bolu’da yeğeni tarafından darp edilmesi sonucu kafatasında kırıklar oluşan şahıs 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, yeğeni tutuklandı.

Bolu’da dayısını döverek öldüren şahıs tutuklandı

Olay, 8 Mart Salı günü Çıkınlar Mahallesi Sancar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Zafer M. (37), aralarında daha önceden husumet bulunan dayısı Şeref Ünlü’yü (54) gece 15 Temmuz Şehitler Parkı’na çağırdı. Zafer M. ile dayısı Şeref Ünlü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Zafer M., yerden aldığı taşla Ünlü’nün kafasına vurdu.

Şeref Ünlü’nün yere düşerek kanlar içerisinde kaldığını gören yeğeninin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafatasında kırıklar oluşan Ünlü, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Zafer M. ise, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeğeni tarafından darp edilen Şeref Ünlü, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Dayısının öldüğünü öğrenen Zafer M., Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan Zafer M., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da dayısını döverek öldüren şahıs tutuklandı

 

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