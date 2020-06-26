Bolu’da hırsızlar yürüyüşlerinden tanınarak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün akşam Karamanlı Mahallesi Şen Sokak'taki apartman dairesinden hırsızlık yapıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, apartmandaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, apartmana giren 2 kadın ve 1 çocuğun, hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis ekipleri, evden para ve eşya çalan 2 kadını bulmak için çalışma başlattı. Kadınların gidebileceği yerlerde çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Ebru G. ve Filiz G. ile N.U. isimli çocuğu yürüyüş şekillerinden tanıyarak, hırsızlık yapılan evin yakınlarında yakaladı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden ve elti oldukları belirtilen Ebru G. ve Filiz G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Küçük yaştaki N.U. ise Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.