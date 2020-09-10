MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçti
ABONE OL
10.09.2020 - 16:09 | | DHA

Bolu'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçti

Bolu'da, polisin durdurduğu otomobilde seyahat eden R.A.’nın iç çamaşırına sakladığı uyuşturucu, narkotik köpeği 'Sezar' sayesinde bulundu.

Bolu'da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçti

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan M.A. (35), R.A. (35), ve Y.B. (40) üzerinde arama yapıldı. Bu sırada narkotik köpeği 'Sezar', R.A.'ya tepki verdi. R.A.'nın üzerinde yapılan aramda, iç çamaşırına sakladığı 32,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Kafesinden kaçan kedi halk otobüsünü birbirine kattıÜmraniye'de sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Kunut duası okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?

Kunut duası okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?

Sıradaki Haber