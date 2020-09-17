MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası
ABONE OL
17.09.2020 - 12:17 | | DHA

Bolu'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası

Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kıraathanelerde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye para cezası uygulandı.

Bolu'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında uygulama yaptı. Uygulamada, Büyük Cami Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 7 bin lira para cezası uygulandı. Kıraathane sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Ayrıca kumar oynayan kişiler ile kıraathane sahibi ve bir çalışana, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar gereğince toplam 21 bin lira ceza uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ele geçirilen iskambil kağıtlarıyla da 'maske, mesafe, temizlik' yazılarak koronavirüs tedbirlerine dikkat çekildi.

 

Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldıTrabzon'da hayvanseverlerin beslediği 'Çakır' adlı sokak köpeğinin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı. Olayın cinsel saldırı olduğunu iddia eden hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Türkiye'de ilk aşı denendi!

Son dakika! Türkiye'de ilk aşı denendi!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Bursa'da kaçak dişçi baskını! 5 kişi gözaltına alındı

Bursa'da kaçak dişçi baskını! 5 kişi gözaltına alındı

Sıradaki Haber