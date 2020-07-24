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24.07.2020 - 12:03 | | DHA

Bolu'da minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

Bolu'da, polis aracı, minibüsle çarpışıp, devrildi. Bir polis memuru ile bir mahalle bekçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Bolu'da minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, İzzet Baysal Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle bekçisi Yekta Öztürk idaresindeki 14 A 4823 plakalı polis aracı ile Niyazi İşler yönetimindeki 14 AAP 134 plakalı minibüs, 2 sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Polis aracı, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrularak, devrildi. Kazada, mahalle bekçisi Yekta Öztürk ile polis memuru Yaşar Öztürk ve minibüsteki yolcu Cengiz Dalkara yaralandı. Yaralılar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklamasıVali Yerlikaya, 'Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak' dedi.
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