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14.07.2020 - 14:17 | | İHA

Bolu’da, Nüfus Müdürlüğü’ne girerek "Size virüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira ceza!

Bolu’da, Nüfus Müdürlüğü’nde işini halledemeyince "Eşim korona virüslü, ben de size Covid-19 hediye getirdim” diyerek paniğe neden olan şahsa 3 bin lira idari para cezası verildi.

Bolu’da, Nüfus Müdürlüğü’ne girerek "Size virüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira ceza!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. isimli vatandaş evrak almak için Nüfus Müdürlüğü’ne gitti. İstediği evrağı alamayınca sinirlenen şahıs, "Eşim korona virüslü. Bende size korona virüs hediye getirdim” diyerek bağırmaya başladı. Şahsın ‘virüs getirdim’ demesi üzerine büyük panik yaşayan Nüfus Müdürlüğü çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin şahıs üzerinde yaptıkları incelemede eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavi altında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs korona virüs testinin yapılması için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Ateş Polikliğini’ne götürüldü.

15 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Yapılan testin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen A.D.’ye, ‘İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına aykırı davranmak’ suçundan 3 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 15 gün boyunca karantina altında tutulacak olan A.D. hakkında, karantina süresi sonunda ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kurye kendini kaskıyla böyle savundu!Son dakika haberine göre Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.
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