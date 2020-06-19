MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcığa 8 tutuklama
ABONE OL
19.06.2020 - 12:09 | | DHA

Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcığa 8 tutuklama

Son dakika haberi... Bolu merkezli 8 ilde, ‘oltalama’ yöntemiyle kişilerin banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, 447 bin TL’lik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 17 kişiden 8’i tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ‘oltalama’ yöntemi ile dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütünün, kişilerin kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini öğrenmek amacıyla çoğunlukla bankadan gönderilmiş gibi hazırlanan hediye, indirim, kampanya içerikli internet linki bulunan SMS‘lerle kişileri internet üzerinden sahte banka sitelerine yönlendirdiği, ele geçirdikleri bilgilerle hesapta bulunan paraları ele geçirdiği, bu yöntemle 447 bin TL’lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri’de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 kişi dün "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Bilişim sistemlerini kullanılması ile nitelikli dolandırıcılık ve Banka ve Kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamasıyla ilgili adliyeye sevk edildi. Turgut Altınkaya, Muhsin Çakır, Ersin Güler, Nurettin Karakurt, Savaş Emirzeoğlu, Orhan Yılgündüz, Yaşar Bedirhan Bedir ve Aykut Kılıç tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

MSB Pençe-Kaplan Operasyonundan görüntüler paylaştı! "Ara-bul-yok et..."Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabı üzerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'na dair paylaşımda bulundu. Bakanlık Haftanin’de, Pençe Kaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandoların “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ettiğini kaydetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yalova'da sağanak! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Son dakika... Yalova'da sağanak! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

LGS ne zaman, sınav için gerekli belgeler nedir? LGS saat kaçta, sokağa çıkma yasağı saatleri neler 2020?

LGS ne zaman, sınav için gerekli belgeler nedir? LGS saat kaçta, sokağa çıkma yasağı saatleri neler 2020?

Sıradaki Haber