Bolu'da sokak ortasında 'Milletin namusuna sarkıyorsun' dayağı!

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda beklediği sırada yanına bir otomobil yaklaştı.

Otomobilden inen 4 kişi iddiaya göre, "Milletin namusuna niye sarkıyorsun" diye bağırarak kaldırımda bulunan kişiye tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale ederken, darp edilen kişi bir iş yerine sığındı. 4 saldırgan, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan kişinin saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.