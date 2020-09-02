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02.09.2020 - 23:28 | | DHA

Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bolu merkeze bağlı Karca Köyü Örencik Mahallesi'ne 3 kilometrelik mesafede bulunan ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

Bolu merkeze bağlı Karca Köyü Örencik Mahallesi'ne 3 kilometrelik mesafede bulunan ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken yaklaşık, 20 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolu merkeze bağlı Karca Köyü Örencik Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafede saat 19.30 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıkmış, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Belediyelerimize ait araç ve personelle derhal yangına müdahale edilmiştir. Devam eden süreçte Valiliğimiz koordinesinde ilimizde bulunan kamuya ve özel sektöre ait tüm arazözler yangın mahalline hareket ettirilmiş olup, yangının dış çevresi kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir. Herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." dedi.



Boludaki orman yangını kontrol altına alındı


    Bolu'da orman yangınıBolu'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler ve yayla sakinlerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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