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28.06.2020 - 07:00 | | Seyfettin Ersöz / ANKARA

‘Bomba avcıları’ burada üretilecek

Bomba imha robotları üreten Türk firması, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde robot üretim, test, eğitim ve Ar-Ge Merkezi inşa edecek.

‘Bomba avcıları’ burada üretilecek
Seyfettin Ersöz / ANKARA

 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 25 yıldır bomba imha robotları üreten Türk firması Elektroland Defence, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Bomba İmha Robotu Üretim, Test, Eğitim ve Ar-Ge Merkezi inşa edecek. Karaoğlan mahallesi Ankara-Konya yolu üzerinde inşa edilecek merkez, toplam 6 bin 500 metrekarelik bir alanda yer alacak.

Devletin tahsis ettiği arazi üzerinde yükselecek tesisin, arazi irtifak hakkı da 30 yıllığına firmaya verildi. Tesisin inşaatına temmuz ayı içinde başlanması ve 4 ayda tamamlanması planlıyor.

Robot test ünitesi

Yeni fabrikada tasarım atölyesi, son teknoloji CNC tezgahlarının yer alacağı seri üretim bandı ve idari birimler yer alacak. Üretilen robotların ve ilgili sistemlerin testleri de yine fabrikada oluşturulacak test merkezinde gerçekleştirilecek. Firma, tesis bünyesinde bir de Ar-Ge merkezi oluşturacak. Firma daha önce üretimlerini ufak bir bina ve garajda gerçekleştiriyordu.

Firma tarafından üretilen bomba imha robotları, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nce sahada etkin olarak kullanılıyor.

Robotlar, Türkiye’de büyük şehirlerde, terörle mücadele bölgesinde; Irak, Suriye’de ve ihraç edildiği pek çok ülkede yıllardır başarıyla görev yapıyor. Firma tarafından üretilen TMR-I Dinçer ve TMR-II Çetin bomba imha robotları, kısa süre önce Libya’da Mehmetçik’in elinde görüntülenmişti.

Şehit adını taşıyor

Firmanın ürettiği farklı özelliklerdeki bomba imha robotlarının tamamı, şehit asker ve polislerin adını taşıyor.

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