Bombaların altında ölümden kaçıyorlar

Rejimin Atarib’e savaş uçakları ve tanklarla yaptığı saldırılar önceki geceden itibaren Reyhanlı’dan da duyulmaya başlandı. Halep kırsalındaki muhaliflere ait bölgelerin rejim güçleri tarafından yoğun şekilde vurukurken rejimin ilerleyişini durdurmak için TSK da yoğun top ve ÇRNA atışları gerçekleştiriyor. Rejimle muhalifler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken TSK’nın İdlib bölgesindeki üslere sevkiyatı da tüm hızıyla devam ediyor. Rejimin havadan ve karadan saldırılarından kaçan siviller ise yollarda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.