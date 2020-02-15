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15.02.2020 - 07:00 |

Bombaların altında ölümden kaçıyorlar

Suriye rejiminin İdlib’e ilerleyişi sürerken muhaliflerle rejim arasında şimdiye kadarki en sert çatışmalar yaşanmaya başladı.

Bombaların altında ölümden kaçıyorlar
ÜNAL ÇAM

Rejimin Atarib’e savaş uçakları ve tanklarla yaptığı saldırılar önceki geceden itibaren Reyhanlı’dan da duyulmaya başlandı. Halep kırsalındaki muhaliflere ait bölgelerin rejim güçleri tarafından yoğun şekilde vurukurken rejimin ilerleyişini durdurmak için TSK da yoğun top ve ÇRNA atışları gerçekleştiriyor. Rejimle muhalifler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken TSK’nın İdlib bölgesindeki üslere sevkiyatı da tüm hızıyla devam ediyor. Rejimin havadan ve karadan saldırılarından kaçan siviller ise yollarda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.

Bombaların altında ölümden kaçıyorlar

 

 

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