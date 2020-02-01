Boran Kuzum kısa film jürisinde

Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla yapılıyor. Başvuru süreci 24 Ocak’ta tamamlanan Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde bu yıl kısa film yönetmenleri Konstantina Kotzamani ile Gökalp Gönen ve oyuncu Boran Kuzum yer alıyor. Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek. Danışma kurulunun belirlediği filmler 39. İstanbul Film Festivali’nin 17 Mart 2020’de yapılacak basın toplantısında açıklanacak.