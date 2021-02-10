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10.02.2021 - 19:34 | | DHA

Borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Şanlıurfa'da Halil Kermeli (28) kendisine borcu olan kişiyi evde bulamayınca tartıştığı eşi Meryem Güneşi (23) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Kermeli, koyun satışı nedeniyle borcu bulunan kişilerin evine gitti. Gittiği evde borçlu kişiyi bulamayan Kermeli, ismi öğrenilemeyen borçlusunun eşi Meryem Güneşle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kermeli, yanında bulunan tüfekle Meryem Güneşe ateş etti. 

Borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti



Kanlar içerisinde yere yığılan kadının hayatını kaybetmesi üzerine Halil Kermeli, aynı tüfekle evin avlusunda intihar etti. Silah seslerini duyup, gelenler yerde kanlar içerisinde iki kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Meryem Güneşin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Kermeli ise kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarmanın soruşturması sürüyor.

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