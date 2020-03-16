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16.03.2020 - 18:36 | | AA

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,07 değer kaybıyla 87.888,34 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı

 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7.716,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8,30, holding endeksi yüzde 8,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 9,94 ile ulaştırma oldu.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının faiz indirmesi ve parasal genişlemeye gitmesine rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında panik satışlarına neden olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'un da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlediğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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