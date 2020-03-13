13.03.2020 - 11:43 |
Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST 100 son durum nedir?
Borsa İstanbul son bir haftadır sert düşüşler yaşadı. Geçen ay 120 binleri gören Bırsa İstanbul dün yüzde 7'lik bir düşüş yaşadı. Bu nedenle gözler cuma gününe çevrilirken vatandaşlar Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST 100 son durum nedir? sorusunu soruyor.
BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 7.326,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Son bir haftadır yaşanan kayıpların ardından son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanırken Borsa İstanbul güne nasıl başladı? sorusu gündemde...
BORSA İSTANBUL GÜNE NASIL BAŞLADI?
Açılışta BIST 100 endeksi, 18,00 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 93.657,50 puana çıktı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul saat 11.40 itibarıyla yüzde 1,86 artarak 95 bin 487'den işlem görüyor.
İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.