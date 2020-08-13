13.08.2020 - 14:56 | | İHA
Boş arazide erkek cesedi bulundu
Antalya'da kullanılmayan boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede 51 yaşındaki Coşkun Uran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, saat 12.30 sırasında Antalya Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2769 Sokak'ta boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazinin orta bölümünde duvar ve ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 51 yaşındaki Coşkun Uran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaklaşık 40 derecelik sıcakta bulunan cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan bölgede çok sayıda baraka tipi yapı olduğu görüldü.
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