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18.08.2020 - 21:48 | | DHA

Boş arazide yakılan anız TEM yolunu kapladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolu kenarında bulunan boş arazilerde kimliği belirsiz kişilerce yakılan anız, otoyolda bulunan sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında TEM yolu Dilovası geçişi Diliskelesi mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından otoyol kenarında bulunan boş arazideki anız, 2 farklı noktadan ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen duman, TEM yolu üzerinde seyir halinde olan sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Alev ve dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş arazide yanan anızı, diğer noktalara sıçramadan söndürdü.

Boş arazide yakılan anız TEM yolunu kapladı

Polis ekipleri, arazilerin kim tarafından yakıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

 

 

Kocaeli'de anız yangını görüş mesafesini düşürdüKocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolu kenarında bulunan boş arazilerde kimliği belirsiz kişilerce yakılan anız, otoyolda bulunan sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
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Boş arazide yakılan anız TEM yolunu kapladı

Boş arazide yakılan anız TEM yolunu kapladı

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