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19.08.2020 - 10:38 | | Ferit ZENGİN / İSTANBUL

Boş arazideki cinayetin altından ‘yasak aşk’ çıktı

Sancaktepe’de dün yaşanan olayda aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgası cinayetle sonuçlanmıştı. Cinayetin sır perdesi şüpheli şahsın sorgusunda aralandı. Cinayetten kısa bir süre sonra yakalanan Murat D. ifadesinde " Kendisi arkadaşımdı hem eşimi kaçırdı hem telefonda hakaret edip aşağıladı. Bende vurmak zorunda kaldım" dedi.

Boş arazideki cinayetin altından ‘yasak aşk’ çıktı

Olay, dün gece saat 00.20 sıralarında İstanbul Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre şüpheli Murat D., 10 yıllık arkadaşıyla gönül ilişkisi yaşayan eşinin birlikte kaçtığını öğrendi.

Eşi ile eski arkadaşının peşine düşen Murat D. bir süre önce Hamurcuoğlu'na telefonla ulaştı. Bunun üzerine yaşanan telefon konuşmasının ardından Murat D. ile arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu boş arazide buluştu.

İkili arasında bir süre tartışma yaşanmaya başlandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat D. yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Hamurcuoğlu'nu vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilen Mehmet Hamurcuoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

'YASAK AŞK'  ÇIKTI

Olay yerinden kaçan Murat D. ise Kadıköy’de suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs polis ekiplerine verdiği ifadesinde, Mehmet Hamurcuoğlu ile yaklaşık 10 yıllık arkadaş olduğunu, 9 Haziran’da 2020’de eşinin maktul şahıs ile beraber kaçtığını ve beraber yaşamaya başladıklarını ifade ederek telefonda tartıştıklarını belirtti.

Emniyete götürülüp ifadesi alınan Murat D.'nin  "Mehmet H. benim yaklaşık 10 yıllık arkadaşımdı. Eşimle kaçmış birlikte yaşamaya başlamışlar. Beni aradı ağıza alınmayacak sözler söyleyerek hakaretler etti. Ölümle tehdit etti. Ben yanına gidip olayı düzeltmeye çalışırken o bana saldırıp hakaret etmeye devam etti, bende vurmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

 

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