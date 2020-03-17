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17.03.2020 - 11:05 | | İHA

Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti!

Karabük’te anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti!

Olay 11 Mart gecesi Yeşil Mahalle Yonca Sokak’ta bulunan pizza dükkanında meydana gelmişti. Anlaşmalı olarak boşandığı eşi Aydın Yılmaz (40) pizza dükkanına gelerek tartıştığı eski eşi Vildan Akkaya’yı (37) yanında getirdiği tabancayla kafasından vurarak ağır yaralamıştı. Ağır yaralı olarak Karabük Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Vildan Akkaya 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan olay sonrası kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanan Aydın Yılmaz ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Fahrettin Koca'dan dikkat çeken cevap: Kusura bakma kızımCorona virüsü tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine sitem eden bir gazeteciye verdiği tepkiyle dikkat çekti.
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