MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı için TIKLA 2021: BOTAŞ nerede, personel alımı başvuru şartları VE kontenjanları neler?
ABONE OL
25.01.2021 - 11:44 |

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı için TIKLA 2021: BOTAŞ nerede, personel alımı başvuru şartları VE kontenjanları neler?

BOTAŞ personel alımı farklı illerde olacak. Birçok alanda BOTAŞ personel alımı gerçekleştirecek. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları ise araştırılmaya başlandı. Peki BOTAŞ nerede, başvuru şartları neler? İşte 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı detayları...

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı için TIKLA 2021: BOTAŞ nerede, personel alımı başvuru şartları VE kontenjanları neler?

BOTAŞ personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar belli oldu. BOTAŞ, farklı pozisyonlara sözlü sınavla 268 personel alacak. Personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BOTAŞ personel alımı ekranı...

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021?

BOTAŞ çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı olmak üzere farklı illerde personel alımı yapacak.

BOTAŞ personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

İŞKUR İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR personel alımı ile ilgili alanlar ve detayları belli oldu.

İŞKUR İLAN ŞARTLARI VE YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BOTAŞ NEREDE?

BOTAŞ'ın Genel Müdürlüğü Ankara Bilkent'te bulunuyor.

Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı! Üvey babası böyle yakalandıAdana’da torbacıları takip eden polis 16 yaşındaki genç uyuşturucu satın alırken yakaladı. Çocuğa uyuşturucu aldırdığı belirlenen üvey baba yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı için TIKLA 2021: BOTAŞ nerede, personel alımı başvuru şartları VE kontenjanları neler?

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı için TIKLA 2021: BOTAŞ nerede, personel alımı başvuru şartları VE kontenjanları neler?

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet