BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı için TIKLA 2021: BOTAŞ nerede, personel alımı başvuru şartları VE kontenjanları neler?

BOTAŞ personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar belli oldu. BOTAŞ, farklı pozisyonlara sözlü sınavla 268 personel alacak. Personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BOTAŞ personel alımı ekranı...

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021?

BOTAŞ çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı olmak üzere farklı illerde personel alımı yapacak.

BOTAŞ personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

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İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR personel alımı ile ilgili alanlar ve detayları belli oldu.

İŞKUR İLAN ŞARTLARI VE YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BOTAŞ NEREDE?

BOTAŞ'ın Genel Müdürlüğü Ankara Bilkent'te bulunuyor.