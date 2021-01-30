BOTAŞ sonuçları ne zaman açıklanacak? BOTAŞ başvuru sonuçları tarihi belli mi?

İŞKUR üzerinden alınmaya başlanan BOTAŞ personel alımı kapsamında çeşitli mühendislik bölümlerinin yanı sıra farklı meslek gruplarından toplamda 268 personel alımı yapılacak. Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel istihdamı sağlanacak.

BOTAŞ'A KAÇ KİŞİ ALINACAK?

BOTAŞ 268 Personel alımı yapacak. Çeşitli mühendislik bölümlerinin yanı sıra farklı meslek gruplarından alım olacak.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLAR NELER?

1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



BOTAŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BOTAŞ başvuru sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belli değil. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

BOTAŞ NEDİR?

BOTAŞ, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan BOTAŞ, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de başlamıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 8 Şubat 1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır.

BOTAŞ hali hazırda aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı İşletmeciliği

LNG/FSRU Terminali İşletmeciliği

Liman Hizmetleri

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları, Kompresör İstasyonları İle İlgili Projelendirme, Mühendislik, Arazi Etüt, Kamulaştırma ve Yapım İşleri

Doğal Gaz ve LNG Ticareti

Doğal Gaz ve LNG Depolama Faaliyetleri

Uluslararası Doğal Gaz ve Petrol Taşıma Projeleri