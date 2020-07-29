29.07.2020 - 09:23 | | AA
Botları arızalanan sığınmacılar kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botlarının motoru arızalanan sığınmacılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan sığınmacılar, lastik botlarla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı
Sığınmacıların bindiği botun motoru bir süre sonra arızalandı.
Botları sürüklenmeye başlayan çeşitli ülkelere mensup 19 kişi, sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.
Ahmetçe açıklarında kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
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